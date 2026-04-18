На 25 февруари Димитър Бербатов оповести, че ще се заеме с проблемите на българския спорт пряко. Като съветник на служебния премиер той обеща, че ще изготви подробен доклад след разговор със спортните ни федерации от какво има нужда всяка централа, за да подобри условията на състезателите. По-малко от два месеца по-късно бившият нападател на ЦСКА, Байер Леверкузен, Тотнъм, Манчестър Юнайтед и Фулъм представи документ от 423 страници, в които подробно анализира нуждите на българския спорт и какво трябва да се промени.

Голмайстор № 1 на националния ни отбор заяви, че сега е задача на следващото редовно правителство да се ангажира с поемането на доклада, за да се реши кои части от него могат да бъдат реализирани.

Документът съдържа 5 основни точки и множество подточки + заключение, които може да прочете ТУК.

"Всяка успешна реформа започва с диалог и обективни данни

Във вторник се състоя ключова среща с представители на спортните федерации, на която представих подробен анализ на текущото състояние и предизвикателствата в сектора. Този документ не е просто теория - той е базиран директно върху проведената анкета и обратната връзка от хората, които са "на терен“ всеки ден.

Какво обсъдихме?

- Резултатите от детайлното проучване сред федерациите и клубовете.

- Идентифицираните системни пречки - от административната тежест до моделите на финансиране.

- Конкретни идеи и предложения за законодателни и структурни промени, които да отворят пътя към модерното управление на спорта.

Дискусията потвърди, че имаме обща цел: прозрачност, по-малко бюрокрация и реална подкрепа за клубовете и масовия спорт.

Благодаря на всички присъствали за конструктивния тон и желанието за промяна. В приложената презентация можете да видите пълния анализ и основните предложения за решения, които стоят на масата.

Работата по финализиране на предложенията трябва да продължи, за да се превърнат тези идеи в работеща реалност

ЦЕЛИЯТ АНАЛИЗ, КАКТО И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА В НЕГО, СА ВНЕСЕНИ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, КАКТО И ПРЕДАДЕНИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗА ДА ПОДПОМОГНАТ РАБОТАТА НА СЛЕДВАЩОТО РЕДОВНО ПРАВИТЕЛСТВО.

ЦЕЛИЯТ ДОКУМЕНТ Е ИЗПРАТЕН И ДО ВСИЧКИ СПОРТНИ ФЕДЕРАЦИИ", написа Бербатов във Фейсбук.