ЗАРЕЖДАНЕ...
Бетон върху река: Какво е довело до застрояването на Елените?
©
Данните на МРРБ и ДНСК показват, че застрояването на реката е факт и на документи.
Единият от хотелите край реката - "Негреско“, е част от активите на "Холидей Вилидж“ ЕАД – дружество собственик на част от обектите в комплекса.
Фирмата е собственост на "Джаузин Ентърпрайсиз Лимитед“ - офшорна компания, регистрирана в Сейшелите. Неин собственик е Михаил Кириаку от Кипър. Фирмата е създадена през 2002 година, а през 2016-а в Съвета на директорите е вписан и Вълчо Арабаджиев - син на Ветко Арабаждиев.
По информация на БНТ Арабаджиеви участват в приватизацията на курорта с дружеството "Елените инвест“.
През по-голямата част от годината реката е пресъхнала, но коритото ѝ води именно към хотелите, построени през последните 20 години. Освен това, зад първите сгради има и незаконно сметище от строителни отпадъци.
В целия район е строено върху сухи дерета, които при обилни валежи отвеждат водата директно в морето — нещо, което според експерти крие сериозни рискове при проливни дъждове, а това се видя и през последните дни.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените
Ние проверихме и сигнал за сеч в района през последните седмици. На място установихме, че действително има изрязани дървета, а по наша информация на това място се предвижда изграждането на нов хотелски комплекс с около 40 къщи.
Иначе ситуацията в курорта към момента е спокойна. Населеното място е под засилена полицейска охрана и не се допускат жители и екипи с тежка техника в интервала между 17:00ч и 8:30ч, заради случаите на мародерства и с цел безопасност.
Още по темата
/
Хидробиолог от БАН: Докато инвеститорите по Черноморието се възползват от различни "дупки" в закона, ще има жертви и много по-големи щети
12:01
Инж. Шопов: Когато къщата ти бъде отнесена от вода, имаш право да заведеш иск държавата да възстанови стойността й
08.10
Директорът на РДНСК-Бургас не каза резултата от проверката по единствения сигнал за строителството на "Елените"
08.10
Манол Генов за трагедията в "Елените": Предприели сме действия, които да извадят цялата истина
08.10
Още от категорията
/
Главна дирекция "Национална полиция": Внимавайте! Никой няма да идва у дома ви, за да обменя пари!
17:19
След изтичане на преходния период за двойно обозначение на цените: КЗП установи десетки нарушения
17:18
Можем да сме спокойни: Всички от ЕСЦБ се подписаха за спазване на Световния кодекс за поведение на валутните пазари
13:38
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.