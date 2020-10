Без български курорти в класация за най-добрите места за почивка в Европа

© Санторини Шест луксозни гръцки хотели и курорти влизят в класацията “Top 30 Resorts in Europe: Readers’ Choice Award" на списание Condé Nast Traveler, считано за библията на международните пътувания, съобщава гръцкото издание Ekathimerini.com, цитирани от bloombergtv.



След гръцките курорти се нареждат Франция и Италия с по пет курорта, докато Ирландия има четири, Португалия и Кипър - три, Турция - два и накрая Испания, която попада в класацията само с един. Подреждането се прави ежегодно в списание Condé Nast Traveler.



Най-високо оцененият гръцки курорт е The Romanos, Luxury Collection Resort в Месиния, принадлежащ към групата Constantakopoulos, която заема осмо място. От същата група хотелът The Westin Resort Costa Navarino, също в Месиния, се нареди на дванадесето място.



Следващият в списъка от Гърция - на двадесет и трето място - е MarBella Corfu. Съответно двадесет и осмата и двадесет и деветата позиция са заети от курорта Sani, разположен в Халкидики в Северна Гърция, и Crete’s Blue Palaceц - луксозен курорт и спа център (Phaea Resorts, собственост на групите Sbokos и Vassilakis). Последното гръцко участие е Christiana Papageorgiou’s Santa Marina в Миконос, който се класира на тридесето място.



Освен своите хотели и курорти, Гърция се откроява и в друга класация, публикувана в Condé Nast Traveler Condé Nast Traveler, the “Top 10 Hotels in Europe: Reader’s Choice Awards 2020."



На четвърто място е хотел Archipelagos в Миконос, следван от Istoria в Санторини на пето място и Katikies Sun Rocks, също в Санторини, се класира на седмо място.



Освен това Condé Nast Traveler предлага списък с двадесетте най-добри хотели в Гърция и Турция, отново въз основа на предпочитанията на читателите. От тях 16 са в Гърция и само четири в Турция.



Хотел Archipelagos на Миконос се класира на второ място, като на острова се намират и Katikies, на 17 място.



Само на Санторини се падат единадесет от топ тридесет в класацията, като Istoria е на трето място, следвана от Katikies Sun Rocks (четвърта), Grace Hotel (пета), Canaves Oia (седма), Chromata (осма), Katikies Kirini (девета), Katikies (десети), луксозни апартаменти Andronis (тринадесети), къщи на Perivolas Lifestyle (четиринадесети), бутиков хотел Andronis (шестнадесети) и Mystique (деветнадесети). Aqua Blu Ko на Кос заема дванадесето място. В Атика хотел Four Seasons Astir Palace и хотел Grande Bretagne са съответно осемнадесети и двадесети.