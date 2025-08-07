ЗАРЕЖДАНЕ...
Без камиони по част от АМ "Тракия" в петък и неделя до края на август
В петък – 8-и, 15-и, 22-и и 29-и август, пътуването на тежкотоварните камиони ще бъде спирано между 16 ч. и 21 ч. в платното за Бургас в отсечката от София до пътен възел "Оризово“ /от км 0 до 165-и км/.
Моторните превозни средства над 12 тона, включително с ремаркета и полуремаркета, ще могат да могат да използват следните обходни маршрути:
За пътуващите от София в посока Бургас - път I-6 София – Казанлък (Подбалкански път), по път I-5 до п. в. Стара Загора при км 208+181 на АМ "Тракия“ – АМ "Тракия“ до гр. Бургас;
За пътуващите от София в посока Стара Загора, АМ "Марица“ и ГКПП "Капитан Андреево“ - път I-6 София – Казанлък, след това по път I-5 до п. в. Стара Загора /при км 208+181/, и ще се продължава по АМ "Тракия“ в платното в посока София до п. в. "Оризово“ /при км 165+330/, от където ще се преминава към платното в посока Бургас до пътната връзка с АМ "Марица“ /при км 168+215/. От там ще може да се продължи по АМ "Марица“ до ГКПП "Капитан Андреево“;
За пътуващите от София в посока ГКПП "Капитан Андреево“ - път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. Стара Загора при км 208+181 на АМ "Тракия“ – по път I-5 до п. в. Димитровград при км 35+888 на АМ "Марица“, по АМ "Марица“ - ГКПП "Капитан Андреево“;
За пътуващите от София в посока Пазарджик и Пловдив - път I-6 София – Карлово до път II-64 "Карлово - Пловдив“ - по път I-8 до гр. Пазарджик.
В неделя – 10-и, 17-и, 24-и и 31-и август, ограничението на автомобили над 12 ч. ще е в периода от 14 ч. до 19 ч. в платното в посока София на АМ "Тракия“ в участъка от Стара Загора до София /от 208-и км до км 0/. Тежкотоварните превозни средства ще могат да използват следните обходни маршрути:
За пътуващите от Бургас за София – АМ "Тракия“ до п. в. Стара Загора при км 208+181 на АМ "Тракия“, по път I-5 "Стара Загора – Казанлък“ до връзка с път I-6 - път I-6 Казанлък – София;
За пътуващите от ГКПП "Капитан Андреево“ в посока София - АМ "Марица“ до пътна връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия“ при км 168+215 – по АМ "Тракия“ до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 - по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзка с път I-6 – по път I-6 Казанлък – София;
За пътуващите от ГКПП "Капитан Андреево“ в посока Пловдив и Пазарджик - АМ "Марица“ до пътна връзка на АМ "Марица“ с АМ "Тракия“ при км 168+215 – по АМ "Тракия“ в посока Бургас до п. в. "Чирпан“ при км 174+349 по път III-664, път II-66 Чирпан – Поповица, път I-8 Поповица – Пловдив – Пазарджик;
За пътуващите от Пазарджик и Пловдив в посока София – гр. Пазарджик по път I-8 до гр. Пловдив – път II-64 Пловдив – Карлово - път I-6 – Карлово – София.
За пътуващите от ГКПП "Капитан Андреево“ в посока гр. Бургас - АМ "Марица“ до пътна връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия“ при км 168+215 – по АМ "Тракия“ – гр. Бургас;
За пътуващите от ГКПП "Капитан Андреево“ в посока гр. Бургас - АМ "Марица“ до п. в. Димитровград при км 35+888 по път I-5 до п. в. Стара Загора при км 208+181 на АМ "Тракия“ – гр. Бургас.
По преценка на водачите по време на временната забрана, като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянната организация на движение.
Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.
Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.
RZ75
преди 2 ч. и 26 мин.
Поредно некомпетентно решение! Сега какво следва? Камионите няма да минават по магистралата, където им е мястото, а ще карат по пътища, които са пълни с населени места. Браво, наш'те. Нямам думи. Сега всичката тая маса ще се юрне през селата и малките градове. Ще има още много Сияни в тази държава, лишена от всякаква мисловна дейност.
Виктор1
преди 3 ч. и 49 мин.
За какво плащащ винетка тези камиони тогава?
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.