Днес парламентът няма да заседава. Причината да бъде взето това решение е снощното заседание, което продължи до много късно. 

ФОКУС припомня, че през вчерашния ден депутатите приеха на второ и окончателно четене измененията в Изборния кодекс за намаляване на броя на секциите в страни извън Европейския съюз (ЕС). Гласуването премина със 117 ''за", 82 "против" и 10 "въздържал се".

Освен това на вчерашното удължено заседание, народните представители приеха и изменения в Закона за киберсигурност.

За днес в дневния ред бе предвиден блицконтрол, в който министър-председателят и вицепремиерите в оставка да отговарят на въпроси на депутатите. А също така и редовен парламентарен контрол.