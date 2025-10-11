ЗАРЕЖДАНЕ...
Бездомно животно е предупредило хората за задаващото се бедствие в Елените
Сара е позната на всеки в комплекса. Макар и бездомна, тя отдавна е приета от обитателите, които редовно я хранят и са свикнали с кроткото ѝ присъствие по алеите.
Минути преди водната стихия да връхлети, обичайно тихото куче променя поведението си драстично.
"Кучето се е опитало да им даде знак, скимтяло е, ходило е при единия, при другия, изчезва, връща се, изчезва, връща се. И като започва дъждът, вече не я виждат", разказва Георги Гюров, който има имот в комплекса.
В напрегнатата ситуация обаче никой не обръща внимание на необичайното поведение на Сара. Едва след като бедствието нанася своя удар, хората осъзнават какво се е опитала да им каже тя.
"После асимилират какво е станало, защото тя не ходи при всеки, тя има определени хора, но е започнала при всеки да се върти. Напред-назад, неспокойна... Кой да знае, че ще е до там", допълва Гюров.
След като водата се оттича, Сара слиза от хълмовете, където очевидно е намерила спасение, и се завръща в опустошения си дом - изплашена и сама. Макар комплексът да е затворен, някои от собствениците се връщат специално, за да се погрижат за нея.
"Идвам да оставя храна за бездомните животни, защото има котки, има кучета. Така или иначе те от днес затварят, а тук не се живее. Да могат да преживеят, защото ние не знаем кога ще стане годно за живеене", споделя Маргарита Велчева, собственик на имот.
Днес Елените е призрачно тих. Сред униформените, които продължават работата си на терен, се разхожда само Сара. Пазителката на комплекса, която оцеля в стихията и сега търпеливо чака своите хора да се завърнат един ден по домовете си, пише Нова.
