България трябва внимателно да анализира предложението, свързано с разширяване на френския ядрен чадър в Европа, както и възможността част от тези сили да бъдат разположени в държави от източния фланг на НАТО. Това коментира експертът по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов по NOVA NEWS.Темата се появи след като френският президент Еманюел Макрон обяви промяна в ядрената доктрина на Франция. Според новата стратегия страната планира да увеличи броя на ядрените си бойни глави, да ограничи публичната информация за арсенала си и да обмисли разполагането на част от него в съюзнически държави на предния фланг на НАТО.Безлов коментира и развитието на конфликта в Близкия изток, като отбеляза, че действията на иранското ръководство често изглеждат трудно предвидими. "Трудно е да се предвиди кого точно ще изберат да ударят. В самия Иран има вътрешни противоречия и криза на елитите“, посочи анализаторът.Един от основните рискове, които се обсъждат в Европа, е възможността за нова бежанска вълна. Според Безлов към момента се наблюдават предимно вътрешни разселвания на хора, а не масово придвижване към Европа.Експертът коментира и готовността на страната при евентуални извънредни ситуации. По думите му темата за убежищата и защитата на населението трябва да бъде обсъждана, но реалните възможности в момента са ограничени. "Има стари бомбоубежища, но много от тях са в лошо състояние и труднодостъпни“, посочи той.