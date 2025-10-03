ЗАРЕЖДАНЕ...
Безплатен транспорт за украински ученици с временна закрила във Варна
През втория срок на учебната 2024 - 2025 година в групи за предучилищно образование в детските градини и в училищата се обучаваха 1592 деца с временна закрила, а в училищата - 5 325 ученици. Три години и половина след началото на войната в Украйна броят на украинските деца и ученици, които желаят да бъдат
записани в българската образователна система се увеличава. Основното затруднение за достъпа им до образование е свързано с факта, че голяма част от семействата с временна закрила са се установили в курорти по Черноморието, където има недостиг на места в образователните институции. Поради тази причина някои от децата посещават по-отдалечени училища и детски градини, до които няма обществен транспорт.
За да се гарантира достъпът им до образование, правителството взе решение да осигури допълнителни средства за организирането на транспорт до училищата и обратно.
Средствата се предоставят на общини в областите Варна, Бургас и Добрич.
