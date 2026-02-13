Безплатни защитни покрития за зъби вече и за децата на 9 г.
Досега профилактиката чрез поставяне на силанти – специално защитно покритие, което "запечатва“ зъба и го предпазва от кариес, обхващаше деца до 8-годишна възраст. Разширяването на възрастовата група ще осигури по-дълга и по-ефективна защита на първите постоянни зъби в периода, когато рискът от развитие на кариес е най-висок.
Данни от национални епидемиологични проучвания на оралното здраве, проведени през 2011 г. и допълнени с изследване през 2020 г., показват високо разпространение на зъбния кариес сред децата в страната. Според резултатите над 70% от децата на възраст 5-6 години имат поне един кариес. При по-големите този процент нараства и общо над 90% от подрастващите до 18 години имат кариозни зъби, а всеки четвърти 18-годишен вече има поне един изваден постоянен зъб вследствие на усложнения от кариес.
В рамките на новия програмен период ще бъде проведено национално епидемиологично проучване, което ще обхване над 90% от децата с вече поставени силанти по програмата в седем области на страната – София-град, Пловдив, Варна, Бургас, Перник, Шумен и Пазарджик. Децата ще бъдат изследвани в три възрастови групи – 8, 9 и 10 години, като целта е да се установи ефектът от силанизирането и честотата на кариесите след проведената профилактика, съобщи Министерството.
Предстои обявяване на обществени поръчки за дейностите по Националната програма. Тя предвижда нови мерки, насочени към изграждането на трайни навици за поддържане на добро орално здраве. За първи път се предвижда въвеждане на организирани дейности по устна хигиена в детските градини, така че децата да усвояват правилните навици още в най-ранна възраст.
Наред с това се предвиждат и междусекторни мерки за намаляване с поне 5% на съдържанието на захар в храните и напитките, предназначени за деца, тъй като прекомерната консумация на захар е сред основните причини за развитието на кариес.
Припомняме, че на заседание в сряда Министерският съвет одобри новия програмен период на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при децата за 2026-2030 г.
