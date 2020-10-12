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Áèâø ìèíèñòúð: Ìàíãúðîâ å ëóä ñ êàðòå÷íèöà è òðÿáâà äà áúäå ñïðÿí!
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 08:49 / 12.10.2020Êîìåíòàðè (2)205
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Áèâøèÿò çäðàâåí ìèíèñòúð ä-ð Ïåòúð Ìîñêîâ ñè èçïóñíà íåðâèòå ñëåä ïîðåäíîòî èçêàçâàíå íà äîö. Àòàíàñ Ìàíãúðîâ, ÷å êîðîíàâèðóñúò å  "ïðîñòî ãðèï÷å".

"Ùîì òâúðäè, ÷å å ïðîñòî ãðèï÷å, äà äîéäå â èíòåíçèâíîòî, êúäåòî ëåæàò ìîè êîëåãè, êîèòî ìîæå äà íå ïðåæèâåÿò ñëåäâàùèòå 48 ÷àñà. Òîé å ëóä ÷îâåê ñ êàðòå÷íèöà è òðÿáâà äà áúäå ñïðÿí", çàÿâè Ìîñêîâ ïî ÁÍÒ.

Òîé äîáàâè, ÷å õîðàòà, êîèòî èäâàò â "Ñâ. Àííà" ñà â ìíîãî òåæêî ñúñòîÿíèå. Ïðåäè èäâàõà â ïî-ëåêî, ïîñî÷è òîé.

Ñïîðåä Ìîñêîâ, âå÷å èìàìå 5% ñìúðòíîñò. "Îò â÷åðàøíèòå 600 äóøè, äî Äèìèòðîâäåí 30 ùå óìðàò", âòðåùè ñ èçêàçâàíå áèâøèÿò çäðàâåí ìèíèñòúð.

Ñïîðåä áèâøèÿ çäðàâåí ìèíèñòúð, òðÿáâà äà èìà ÿñåí ðåãèîíàëåí è ôèíàíñîâ ïëàí çà ñïðÿâàíå ñ ïàíäåìèÿòà. Íå ìîæåì äà ïðåæèâååì âòîðà èçîëàöèÿòà – íèòî æèòåéñêè, íèòî èêîíîìè÷åñêè, ñìÿòà Ìîñêîâ.



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