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|Áèâø ìèíèñòúð: Ìàíãúðîâ å ëóä ñ êàðòå÷íèöà è òðÿáâà äà áúäå ñïðÿí!
"Ùîì òâúðäè, ÷å å ïðîñòî ãðèï÷å, äà äîéäå â èíòåíçèâíîòî, êúäåòî ëåæàò ìîè êîëåãè, êîèòî ìîæå äà íå ïðåæèâåÿò ñëåäâàùèòå 48 ÷àñà. Òîé å ëóä ÷îâåê ñ êàðòå÷íèöà è òðÿáâà äà áúäå ñïðÿí", çàÿâè Ìîñêîâ ïî ÁÍÒ.
Òîé äîáàâè, ÷å õîðàòà, êîèòî èäâàò â "Ñâ. Àííà" ñà â ìíîãî òåæêî ñúñòîÿíèå. Ïðåäè èäâàõà â ïî-ëåêî, ïîñî÷è òîé.
Ñïîðåä Ìîñêîâ, âå÷å èìàìå 5% ñìúðòíîñò. "Îò â÷åðàøíèòå 600 äóøè, äî Äèìèòðîâäåí 30 ùå óìðàò", âòðåùè ñ èçêàçâàíå áèâøèÿò çäðàâåí ìèíèñòúð.
Ñïîðåä áèâøèÿ çäðàâåí ìèíèñòúð, òðÿáâà äà èìà ÿñåí ðåãèîíàëåí è ôèíàíñîâ ïëàí çà ñïðÿâàíå ñ ïàíäåìèÿòà. Íå ìîæåì äà ïðåæèâååì âòîðà èçîëàöèÿòà – íèòî æèòåéñêè, íèòî èêîíîìè÷åñêè, ñìÿòà Ìîñêîâ.
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11:43 / 10.10.2020
Ôåíîâå â øîê: È Èâàíà ñïèðà äà ïåå?
10:13 / 10.10.2020
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10:25 / 11.10.2020
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