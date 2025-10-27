Бивш министър на отбраната: С отмяната на срещата между Тръмп и Путин войната в Украйна навлезе в нов етап"Буревестник“ е ново въоръжение, което е част от модернизацията на руската ядрена триада, но все пак не бива да се мисли, че е създадено някакво свръхмодерно с непостижими способности оръжие. Тази ракета не добавя стратегически способности към възможностите, които Русия притежава. Това каза в предаванетонабившият министър на отбраната Ангел Найденов по повод изпитанията на новата руска задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник“.Дозвуковата скорост на нисколетящата крилата ракета я прави забележима, а дългият престой във въздуха я прави в някаква степен и доста уязвима – ракетата ще оставя радиационна следа, която би подпомогнала нейното откриване в полет, обясни още гостът. Найденов добави още, че въоръжените конфликти по света постоянно нарастват и се задълбочават, а надпреварата във въоръжаването никога не е спирала. "Светът не е спокойно място. Освен надпреварата във въоръжаването, имаме засилващо се напрежение, конфронтация в международните отношения и няма на хоризонта разведряване в света,“ каза той и посочи като примери демонстрациите на нови видове междуконтинентални балистични ракети Sentinel и Minuteman III с хиперзвукова скорост от страна на САЩ, както и изстрелването 3-4 балистични ракети от страна на Северна Корея. Турция обяви успешен тест на своя собствена разработка на балистична ракета. "Така че страните не спират с новите разработки.“Експертът допълни, че решението за предоставяне на нови типове въоръжения за Украйна следват една своеобразна еволюция в резултат на засилването на ударите и съответно използването на въздушните удари с балистични ракети и крилати ракети от страна на Руската федерация по цивилни цели и по цели, свързани с критичната инфраструктура на Украйна. Според него предоставянето на 20, 30 или 50 ракети "Томахоук" на Украйна едва ли ще промени хода на бойните действия. "Но това разширява възможността на Украйна, ако ракетите бъдат използвани да наносят удари на територията на Руската федерация по обекти, които са свързани с военното производство и с енергийната инфраструктура,“ каза той, като изрази съмнение, че такива ракети ще бъдат предоставени на Украйна."Войната в Украйна навлезе в нов етап с решенията, които демонстрира президентът Тръмп, не толкова с въвеждането на нови видове оръжия. Новият етап е отмяната на срещата с президента Путин, която се очакваше да бъде проведена в Будапеща, и второ, с обявените санкции срещу петролните компании "Роснефт“ и "Лукойл“, както и 19 пакета санкции, които въведе ЕС, които са основно насочени към ограничаване на вноса на руски втечнен газ в Европа,“ подчерта бившият министър на отбраната и обясни, че става дума за засилване на икономическия и политическият натиск върху Руската федерация, за да се принуди руският президент да седне на масата на преговорите.