Земеделският сектор не е разцепен, макар че на повърхността изглежда така. Оставката на министъра на земеделието бе поискана, за да бъде той дискредитиран пред европейския комисар, което е доста несериозно и безотговорно. Това каза Венцислав Върбанов – председател на Асоциацията на земеделските производители в България и бивш министър на земеделието, внаДве организации искат оставката на министър Тахов. Техните искания обаче не са ясни и конкретни, смята той. "От другата страна стоят 30 организации. Това много ясно би трябвало да покаже за какво става въпрос. Повечето от протестиращите, които изразиха опасенията си от това, че непремерени действия могат да доведат до ограничаване на българските суровини и хранителни продукти до пазарите и до загуба на пазари, са членове на Националната асоциация на овцевъдите в България. Организацията на зърнопроизводителите пък поиска оставката на министъра заради неприети закони. Всички сме наясно, че министърът не приема закони – законите се приемат в Народното събрание. Според по-голямата част от българските земеделски производители тези закони с нищо няма да допринесат за това да се подобри нашето положение – нито Законът за кооперативите, нито Законът за аграрната камара, нито Законът за браншовите организации“, коментира Венцислав Върбанов.Един от големите проблеми на българското земеделие е липсата на хидромелиоративна инфраструктура. По думите му екипът на сегашния министър на земеделието полага усилия в тази посока. "Заделят пари в бюджета, правят се проекти за ремонтиране на довеждащи канали, за укрепване на някои язовири“, посочи Върбанов.Земеделските производители повече отвсякога трябва да бъдат единни и да отстояват българската позиция пред Европейската комисия, подчерта той. Върбанов отбеляза, че през новия програмен период бюджетът за Общата селскостопанска политика и за развитие на селските райони е намален с 20%. "ОСП вече не е сред приоритетите на Европейската комисия. В новите условия трябва всички да сме заедно, защото всички ще бъдем потърпевши. Българските земеделци са в още по-неравнопоставено положение, защото при нас субсидирането е много по-малко, отколкото в някои от старите страни членки. На срещата с еврокомисаря категорично подчертахме, че имаме много сериозни опасения и че няма как целите, които си поставя Европейската комисия за конкурентно развитие на европейското земеделие, да бъдат постигнати с орязване на бюджета с 20%“, обясни Върбанов.Подписването на споразумения с трети страни, като Меркосур и Молдова например, и освобождаването на търговията със страните от Южна Америка е допълнителен удар върху европейските производители, заяви Върбанов. "Ние сме един конкурентен пазар, към нас има много високи изисквания, които оскъпяват нашето производство. В един момент на този пазар се появяват продукти, произведени при съвсем други условия, които са много по-конкурентни като цена, защото са с по-ниска себестойност. Много разчитаме на това да започнат преговори на високо политическо ниво и това нещо да бъде коригирано. ЕНП е отхвърлила позицията, която комисарят е предложил, и най-вероятно ще започнат преговори“, допълни председателят на Асоциацията на земеделските производители в България.