Цветлин Йовчев - бивш вътрешен министър и бивш председател на ДАНС.
Според него има поне няколко аспекта, които трябва сериозно да бъдат изследвани.
“Първият аспект е криминалният. Това е едно изключително тежко престъпление, за което в момента публично не е известно нито кой е извършителят, нито какви са мотивите му, а дори не е известен обхватът на това престъпление - дали няма и други жертви. Трябва да се действа максимално бързо, защото в обществото с право има безпокойство за това, което се е случило", подчерта пред БНТ Йовчев.
Вторият важен аспект е, че в района на престъплението има организация, която се е назовала “Национална агенция за контрол на защитените територии" и чиято дейност няма нищо общо със заявените по закон намерения, отбеляза той.
“Това, което са вършили, не е характерно за природозащитници, а за паравоенна организация, която полага всички усилия дейността ѝ да остане скрита от обществото и да получи прикритие, че извършва дейности, свързани с държавата и контролните ѝ функции", обясни Йовчев.
По думите му “имаме плеяда от организации, които очевидно не са си свършили работата по този случай" - това е третият аспект, който много задълбочено трябва да се разследва.
Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вършили, не е характерно за природозащитници, а за паравоенна организация
