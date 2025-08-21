ЗАРЕЖДАНЕ...
Бивш шеф на КЗП за инцидента с парашута в Несебър: Няма текстове, които да предвиждат как се контролира такъв тип услуги
По думите му е нужно да бъде направен анализ на всяка една услуга и какви компоненти включва в себе си.
"Вземете например това прословуто съоръжение, което доведе до фаталния инцидент на плажа – имаме лодка, въжета, колани, парашут и сигурно още 10 неща. Вероятно за всяко едно поотделно или за почти всички ще се окаже, че има стандарт за безопасност и този контрол е разпръснат някъде по институциите. Дали е осъществен е друг въпрос. Но нямаме цялостната картина и това трябва да бъде направено – да се сглоби тази картина и да се види, ако нещо липсва, има ли стандарти, които можем да възприемем от Европа и други части на света и да бъдат запълнени тези празноти по отношение на техническата част“, коментира пред бТВ той.
Според него, ако това бъде направено и се знае кой за какво отговаря, контролът и превантивните проверки ще бъдат много по-лесни.
Трябва да се научим да предвиждаме и предотвратяваме, а не да извършваме контрола, който да настъпва след събитията, добави Димитър Маргаритов.
