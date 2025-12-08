Имаме базови проблеми, които създадоха конкретния проблем с бюджетната процедура и параметрите на бюджета. Най-големият е, че не се проведе достатъчен диалог със социалните партньори, с по-широки заинтересовани кръгове на гражданското общество за големия процент на преразпределителна функция на държавата без да е търсено съгласието им. Това каза бившият социален министър Христина Христова в предаванетонаРазходната част на бюджета е силно раздута, което е базов проблем, смята тя."Най-голямата финансово-социална система – пенсионната, вече генерира половината от необходимите пари за пенсии като дефицит – 12 милиарда лева или 6 милиарда евро за тази година. Ключов проблем възникна с двата процентни пункта увеличение на осигурителната тежест. Наистина трябва да се търси решение в тази посока, само че без каквито и да било реформи, без да пипнем три-четири неща, които пречат на пенсионната система и не са за пенсионната система, а са плащания, несвързани с трудова дейност, без да правим реформи, изведнъж увеличаваме само тежестта. Това не се хареса – и правилно не се хареса“, коментира Христова.Само допреди четири години бюджетът е бил балансиран, а в момента се води дебат колко да бъде дефицитът, отбеляза бившият социален министър."Правят се стъпки в тази посока разходната част да се оптимизира. Автоматизмите в работните заплати разбира се, че са вредни, порочни и пораждат несправедливост, водят до противопоставяне между частния и публичния сектор. Трябва да се държи сметка за баланса на нещата, да има ред в системите на държавата и те да не пораждат усещане за несправедливост и недоверие. Факт е, че имаме недоверие към пенсионната система, към системата на здравеопазване, към държавната администрация. Това не е добре за нашата държава“, заяви бившият социален министър.Според нея изтеглянето на бюджета и преразглеждането му е спасило страната от "румънския сценарий“. "Натрупваните четири години проблеми обаче не могат да се решат само с бюджета за 2026 г., трябва да сме реалисти, но поне се поставиха рамки за редица неща. В разговорите след спирането на процедурата за бюджета стана въпрос какво да прави държавата за следващия бюджет. Ето там ми е надеждата. Бюджетната процедура започва още в началото на февруари и вече с разум и с внимание към големите системи, в които има дисбаланси и харчове, които могат да се тушират, си мисля, че може, ако се прояви разум и една устойчивост и воля тези неща да се сложат в ред“, заяви Христина Христова.