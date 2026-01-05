Бивш социален министър: Все още се ориентираме как да се разделим с лева
© bTV
"Предполагам, че с всяка следваща седмица до края на месеца хората ще свикнат и проблемите, които виждаме в част от малките търговски обекти за недостатъчна наличност на евро, ще бъде решен. Предстои и пенсионерите да вземат първата пенсия в евро“, посочи Русинова.
По думите ѝ най-сигурният начин институциите да работят е гражданският контрол.
"Когато има недобросъвестни търговци или видим нередности, е добре да подаваме сигнали. Когато има сигнали, свързани с промени в цени, които виждаме, че може би е въпрос на спекула, тези сигнали се подават към НАП. Когато става въпрос за двойно обозначаване, тогава подаваме сигналите към КЗП. Ако има проблеми с банковата система, тогава трябва да се сигнализира БНБ“, припомни Зорница Русинова.
"Най-сигурният механизъм по отношение на цените е пазарният. Когато видим, че една стока е завишена в един магазин, обикновено човек проверява какво се случва в другия и си купува по-евтината стока. Но разбира се не трябва да разчитаме само на това нещо“, каза още пред bTV тя.
"Какви са причините за повишаването на цените, ако има такива, е въпрос на контролните органи. Най-вероятно в някои от услугите също ще се забележи повишаване на цените“, допълни Русинова.
Още по темата
/
Шефът на една от големите търговски вериги: Няма чужди евроцентове! Няма значение в коя държава са направени!
09:47
Конституционалист: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, а и такива, които не могат
03.01
Още от категорията
/
Божанов за казуса с Венецуела: България не трябва да стои в ъгъла и да залага на "черно и червено"
04.01
Росен Желязков за Димитър Пенев: България загуби една от най-ярките си и обичани личности в спорта
03.01
Георги Георгиев с равносметка за 2025 г.: Не помня през живота си до този момент да бях изпитвал такава ярост
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Омбудсманът Велислава Делчева: Не бих се съгласила да стане служе...
22:22 / 04.01.2026
Почина Румен Родопски. Един голям глас замлъкна завинаги
21:57 / 04.01.2026
Жена със заплата от 620 €: Нищо не остава
20:42 / 04.01.2026
Важно за шофьорите: Зимни условия и ограничения по пътищата в стр...
19:08 / 04.01.2026
Скандално разкритие: Дом за "платена любов" на метри от Народното...
18:14 / 04.01.2026
Божанов за казуса с Венецуела: България не трябва да стои в ъгъла...
16:43 / 04.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.