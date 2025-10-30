Бивш социален министър за бюджета: Берем плодовете на 4-годишна политическа нестабилност и доста популистки решения
Това каза Христина Христова, бивш социален министър.
"Трябва да се изравни начинът, по който се внасят осигурителните вноски. Когато на държавните служители започна държавата да им плаща, те еднократно получиха едно редуциране на заплатите си. Сега ако трябва те да си плащат, ще трябва да има увеличение“, посочи още експертът пред bTV.
"Повишен е максималният осигурителен доход, той става 4600 лв. С този бюджет ще се намали доходът на хората и ще се увеличат разходите на работодателя, ако това се запази за ДОО“, каза Христова.
По думите й трябва да има увеличаване на заплатите на хората, защото има инфлация, но това трябва да става разумно и премерено.
