Не управлява правителството, а някой изотзад. От България нищо не зависи - решават Вашингтон и собствениците на рафинерията. Това заяви пред bTV Бойко Ноев, бивш министър на отбраната.Около Румен Спецов има много въпроси - защо е нарушен законовият текст, според който се искат 5 години опит в петролната индустрия. Кой го прави този закон, кой си остави ръцете, допълни той."Има и дело в прокуратурата на трупчета срещу Спецов. Неговият случай показва, че е класика за зависимо лице", смята бившият министър на отбраната.Това, което ме безпокои, е унижението на България в тази ситуация, каза Бойко Ноев."Премиерът Желязков казва: "Ние април ще поискаме нова дерогация". Ама тя рибата в морето, той сложил тиган", коментира тойй.