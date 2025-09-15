ЗАРЕЖДАНЕ...
Бивш вътрешен министър за шефа на МВР в Русе: Това може да стане всеки ден навсякъде из пределите на България
"Ако разгледаме случая изолирано, той не съдържа потенциал за някакви големи политически или професионални обобщения. Това е случка, която може да стане всеки ден навсякъде из пределите на България“, каза Вучков пред bTV.
Според него по-скоро последвалата реакция на ръководството на МВР е предизвикала тази политическа и обществена буря.
"Напрежението вероятно през следващите дни ще спадне. Големи обобщения въз основа на него нека да не правим. Това няма да е и причина за падане на правителството, включително и чрез вот на недоверие“, смята той.
По думите му комуникацията в МВР и гражданското общество е под всякаква критика.
"Става въпрос за един конвенционален инцидент, дори не може да се нарече битов, както и за комуникационен проблем, който не трябва да се подценява, защото при по-сериозен случай може да предизвика много сериозен обществен катаклизъм“, на мнение е Веселин Вучков.
Според него става въпрос още за "изтъняло доверие“ в институциите.
В МВР работят близо 4400 пенсионери, които са на позиции полицаи и пожарникари.
"Близо 2000 полицаи и пожарникари не са си издържали изпитите за физическа подготовка или голяма част от тях не са се явили ежегодно – при това, без да има никакви последици за тях“, посочи бившият вътрешен министър.
По думите му близо 5000 служители на МВР от всички категории имат ТЕЛК решение за нетрудоспособност.
"Това не бива да се допуска. Ако някой е трудоустроен, той не трябва да заема позицията на полицай и пожарникар, а ще заеме някоя друга длъжност“, заяви Веселин Вучков.
