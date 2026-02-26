Валентин Радев.
"Аз винаги съм твърдял, че трябва да се вярва на институциите и полицията. По това разследване има толкова много експертизи, участващи лица - как някой ще наклони везните само в една посока. Аз затова вярвам на полицията. Няма как да бъде обяснено всичко веднага. Факт е, че първите пресконференции бяха малко неясни и можеше да се даде повече информация, но този случай е толкова голям, а и да не забравяме, че няма как да се каже всичко, защото може да има още участници и те също ще слушат", добави той.
"Никой няма да ни вкарва във война. Самолетите на летището в София са на наш стратегически партньор, който идва и прави тренировки. Аз още като зам.-министър винаги съм казал - колкото повече американски танкове, толкова по-добре, но те няма да дойдат, защото плащат пари за това. Няма нищо лошо да провеждаме съвместни тренировки с партньорите си, защото така подобряваме силите на армията. Как ще станем легитимна цел на Иран, който е на 2 000 километра? В момента ние сме легитимна цел на Русия, която ни е обявила за вражеска и неприятелска държава", коментира Валентин Радев темата за американските самолети в София.
Бивш зам.-военен министър за американските самолети: Няма да ни вкарат във война
©
Още по темата
Депутатите издирват служебния премиер Гюров: Искат да изпратят екип в МС, който да провери как е
16:55
Депутати изместиха изслушването на Гюров, служебният министър заявил с писмо, че не може да присъства
16:09
Още от категорията
/
Юлиян Попов за "Петрохан": Идваха при мен, искаха да се поднови споразумението, казах, че няма как
18:33
Български лозя заболяха от страшна болест – лозарите и винопроизводителите са пред сериозно изпитание
16:50
Цената на водата скача – колко потребява дневно всеки член на домакинството, за да си сметнем с колко
14:47
Пламен Камбуров: В ръцете на този, който не го владее, автомобилът е предпоставка за много сериозни катастрофи
12:35
Явор Пенчев: Целенасочено се разпространяват неверни и манипулативни твърдения за обществена поръчка за скринингови тестове за рак!
12:13
Microsoft: В България AI агентите бързо се превръщат в дигитални сътрудници в бизнеса и могат да бъдат риск за сигурността
11:57
Банкер: Голямата разлика спрямо бума през 2008 г. е, че тогава се отпускаха кредити без изискване за доказване на доходи
09:15
Шефът на КЗП за високите сметки за ток: Един потребител трябва да извърви дълъг път, за да разбере дали е прав
09:02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.