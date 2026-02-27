Андрей Гюров излъга всички днес по време на пресконференцията за цената на тока. Това заяви в кулоарите на парламента бившият енергиен министър Жечо Станков, предаде репортер на ФОКУС.
"Категорично не е вярно, че цената на електроенергията е увеличена с 14,5%. Решението на КЕВР от средата на 2025 г. е за повишаване на цената с под 2,5% и с толкова трябва да бъде разликата в сметките. Нека занапред, когато Андрей Гюров не разбира нещо да пита министрите си или поне да слуша какво говорят", каза Станков.
"Ако миналата година са плащали 100 лева сметка за януари месец, на база на повишената цена - не трябва да плащат повече от 102 лв. и 50 стотинки", уточни бившият енергиен министър.
Бившият енергиен министър: Гюров излъга за тока! Ако миналата година сте платили 100 лв., на базата на повишената цена сега - трябваше да платите 102,50 лв.
