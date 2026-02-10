Само 16% от хората в България очакват предсрочните парламентарни избори през април да бъдат честни. 69% от анкетираните казват "Не, няма да бъдат честни". Данните представи Първан Симеонов от социологическа агенция "Мяра".Темата коментира бившият председател на Централната избирателна комисия Александър Андреев. По думите му за нарушеното доверие "допринасят" редица фактори – липсата на институциите, промените в последния момент, липсата на обществено обсъждане, ограничаването на гласуващите извън страната."При всички случаи липсата на доверие означава и липса на доверие към институциите, към държавните органи. Как избирателите ще покажат своето отношение предстои да видим и това ще бъде анализирано след изборите", заяви Андреев. Той подчерта, че има само един случай на присъда заради купен или контролиран вот и отбеляза, че когато има закони, те трябва да бъдат спазвани.Андреев е на мнение, че трудно може служебното правителство да върне самостоятелно доверието към изборите, защото това е процес. Правителството може да осигури климат и обстановка, за да работи нормално изборната администрация, и не трябва да се смесват различните компетентности, смята бившият председател на ЦИК. Той каза, че подобрението на работата на секционните избирателни комисии започва от гражданското образование и стига до обучението на членовете на СИК.За него е добре, че не са променили системата на гласуване в последния момент. "Промените, които бяха направени, влияят, защото ограничават правата на гласуващите извън България. Това ще затрудни желаещите да упражнят правото си на глас. При всички случаи в някои държави ще има огромни опашки и затруднения на работата на секционните комисии", каза пред NOVA NEWS Андреев.Той е убеден, че ЦИК ще направи всичко необходимо, за да подготви и проведе изборите по правилата, които се съдържат в закона и вече са предприети необходимите стъпки и решения.