Затоплянето на климата променя земеделието в Самоков: производител на броколи споделя трудностите и надеждите сиЗатоплянето на климата вече е осезаемо и в региона на Самоков. Местните производители се сблъскват с нови предизвикателства – поява на насекоми, характерни за по-топлите части на страната, както и засушаване, което с всяка година става все по-осезаемо. Валежите са значително по-малко, а жегите влияят сериозно върху земеделската продукция. По думите на производители, над 80% от малините стават негодни за продажба именно заради високите температури.Георги Доганов, който от десет години съчетава работата си като авиодиспечер в РВД с производството на броколи, също усеща тези промени. Земеделието той усвоил по време на студентска бригада в Шотландия, където останал почти десетилетие. Днес, климатът в подножието на планината му позволява да отглежда броколи за лятно производство, тъй като естествената прохлада създава благоприятни условия за културата."Потреблението на броколи расте както в България, така и по света, тъй като този зеленчук е изключително полезен в борбата с раковите заболявания. В последните години пазарът в България се подобрява и търсенето се увеличава. Ако трябва да бъда откровен, без наличието на големите вериги, които са уникален клиент, няма как успешно да се отглежда тази култура. Благодарение на тях успявам да реализирам продукцията си“, разказва Доганов пред Агри.БГ.Сред най-големите трудности за него са липсата на работна ръка, засилената конкуренция за земя и нестабилността, породена както от климатични промени, така и от геополитически конфликти и държавни решения."Липсва стабилност в обработването и използването на земята – не знаеш дали догодина ще можеш да ползваш конкретна нива или собственикът няма да си я поиска обратно. Това спира ентусиазма на човек и желанието му да развива нови идеи, но винаги има начин, стига да има желание“, казва производителят.По думите му най-важното е фермерът да започне планирането отзад напред – първо да намери пазар, след това да прецени дали количествата и очакваните приходи си струват усилията. В практиката си Доганов е правил грешки със сортове и култури, които не са се търсели в България и трудно са се реализирали. "За щастие, броколите през лятото вървят добре в Самоков, тъй като климатът е по-хладен. През есента вече колеги от по-топлите райони поемат пазара, а при нас започва снегът и ски сезонът“, допълва той.Що се отнася до проектозакона за ограничаване на надценките по веригата на доставки, Георги Доганов е категоричен: "Това не ме притеснява. Моите отношения с веригите са прости – предлагам стоката на определена цена, ако ги устройва, вземат я. Оттам нататък надценката е тяхна работа. Аз си търся моето, получавам го и съм доволен.“Историята на Георги Доганов е поредното доказателство, че земеделието в България изисква не само труд и постоянство, но и адаптация към новите климатични и пазарни реалности.