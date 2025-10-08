ЗАРЕЖДАНЕ...
Бизнесмен: България имa най-голяма минимална работна заплата спрямо това, което изработва
©
"Ние имаме най-голяма минимална работна заплата спрямо това, което изработваме. В резултат половината работници и служители получават минимална заплата, въпреки че сред тях има и по-квалифицирани, и по-работливи хора, които имат добър принос“, обясни Велев.
По думите му, това създава несправедливост и демотивира работещите да повишават квалификацията и трудовия си принос.
"Тези, които имат по-висока квалификация, получават същото като тези, които нямат образование или трудови навици. Това всъщност представлява грабеж – възнагражденията на хората, които не ги изработват, се вземат от труда на по-квалифицираните служители“, допълни председателят на АИКБ.
Според Велев сегашната политика не само създава демотивация, но и подклажда инфлацията.
"В секторите с ниска добавена стойност няма откъде да се вземат тези пари, освен чрез повишаване на цените на стоките и услугите. Така се обяснява хроничната висока инфлация, която наблюдаваме през последните години“, заяви той.
Той посочи, че за последните три години минималната работна заплата у нас е нараснала с 55%, докато ръстът на производителността е едва 5% – тоест 11 пъти по-малко.
"Това е грешна и вредна формула, резултат от популистки политики на управляващите и синдикатите“, категоричен бе Велев.
Още по темата
/
Теменужка Петкова: Всякакви тези, че българските граждани обедняват, са абсолютно неоснователни
10:34
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
07.10
Над 1300 са нарушенията, които откриха инспекторите от НАП при летните проверки по Черноморието
03.10
Зафиров към възрастните хора: Благодарение на БСП-ОЛ беше запазено швейцарското правило, пенсиите и социалните плащания бяха увеличени
01.10
Сметната палата отчете: Над 60% повече наложени глоби, от които в хазната са влезли над 350 хил. лева
30.09
Още от категорията
/
Търговците имат право да откажат плащане с повече от 50 монети, независимо от тяхната стойност
10:08
Брокер: След 10 години много трудно човек с нормална заплата ще може да изтегли кредит и да си купи имот
05.10
Икономист: България има най-високия ръст на заплати в администрацията и сектор "Сигурност" за последните 6 г. от целия ЕС - 116%. Това е повече от 2 пъти увеличение!
01.10
БФБ: Допускането на твърде бурно развитие на туризма може да бъде фатално за защитените територии
30.09
Министър Дилов: България ще бъде на световната карта за производство на технологии за съхранение на енергия в батерии
30.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.