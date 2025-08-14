"Консервната промишленост в България може би е пред своя край. Скоро на рафтовете в магазините ще се предлагат кисели краставички от Индия, печени чушки от Македония, компоти от Гърция и конфитюри от Египет".Предупреждението е на Стойко Кировски, собственик на фирма за производството на плодово-захарни консерви и председател на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.Пред БНР той отбеляза, че бизнесът им зависи от суровината, работната ръка и пазарите.Пазарите за нас бяха най-силни, когато изнасяхме сериозни количества консерви за Русия, спомни си той, като уточни, че тогава производството на консерви у нас е било близо 900 хил. тона годишно. Сега обаче е 6 пъти по-малко - до около 150 хил. тона. На базата на този нисък спад, ние започнахме да произвеждаме все по-малко и по-малко, обясни Кировски."Европа е с 3 пъти повече население от Русия, но имиджът на българските стоки в Европа е много нисък. Не ни обичат много европейците. Работим с Европа, но с техни брандове. Никой не иска нашите брандове там. Вдигаме имиджа на европейските марки, но нас никой не ни познава. Нямаме сили сами като бранш да се промотираме в Европа. С това държавата може да ни помогне", призова Стойко Кировски и изтъкна, че качество на българската стока е много високо.Той отбеляза и спада на производството на плодове и зеленчуци.По думите му българският пазар е изключително затворен:"Над 70% от пазара е в ръцете на търговските вериги, които ни притискат изключително много за цени. Работим с минимални печалби от 3 до 5%. Ние пък натискаме производителите на плодове и зеленчуци и започват да се отказват един по един. Нашият бранш е забравен от държавата".Внасяме много суровини от цял свят, изтъкна Кировски. Според него обаче това противоречи на логиката за нормален бизнес. "Нямаме ли местна суровина и местни работници, които да я произведат, бизнесът малко по малко умира", предупреди той и добави мнението си:"Държавата трябва да реши дали нашият сектор е приоритетен или не. Ако той е приоритетен, трябва да намерят начин да подпомогнат земеделските производители".Около 2000 души са заети в нашия бранш, изчисли Кировски, като отбеляза, че това са участващите в тяхната браншова организация фирми.