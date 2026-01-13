Бизнесът ще получава евросредства за модернизация три пъти по-бързо
Това е една от приоритетните теми, по които работи министерството в последните няколко месеца. Поетапно бяха въведени различни дигитализирани облекчения за предприятията, с които значително се съкращава времето за кандидатстване, оценка на проектните предложения, договаряне, изпълнение и отчитане на сключените договори.
Паралелно се прилагат процедури с опростени разходи (единични разходи, фиксирани ставки и еднократни суми). Сроковете за оценка и договаряне, получаването на средствата и отчитането им се съкращават три пъти.
За всяка нова процедура МИР разработва детайлни насоки за подготовката на проектните предложения. Проверките на етап оценка и договаряне с кандидатите се извършват служебно, когато това е възможно. Прилага се и автоматизирана оценка на част от критериите.
"За максималната информираност и прозрачност пред бизнеса Министерството провежда информационни кампании, включително онлайн. Организират се и обучения с конкретни съвети за фирмите, които изпълняват проекти и получават европейска подкрепа за развитие", се казва още в съобщението.
