Благоевград и други градове в областта излизат на протест в сряда
"Най-масовият протест в новата ни история вече промени процесите в държавата. Силата на недоволните българи е най-мощното оръжие срещу мафията. Страх ги е. И затова този път трябва да бъдем още повече", съобщи Ваня Кромбоа.
По думите ѝ хората от Пиринска Македония заявяват ясно, че не приемат опитите за разделение – политическо, етническо, религиозно или партийно.
"Причината да излизаме е по-голяма от всеки отделен човек. Призоваваме всички да оставим различията си настрана и да се обединим като общност, защото само заедно можем да защитим бъдещето на страната си. Градът ни ще бъде част от общото усилие на десетки български градове - както и Сандански, които едновременно заявяват: Стига толкова! Гражданите ще излязат с категоричния призив: ОСТАВКА на сламеното правителство. ОСТАВКА и политически край на модела "Борисов–Пеевски“", казва още координаторът на ПП в област Благоевград.
Според нея 10 декември ще бъде превърнат в символ на свободата и отпора срещу корупцията, мафията, кражбите, олигархичното управление и лъжите, които години наред тровят държавата.
"Благоевград заявява: заедно пишем история така, както България заслужава", заявява още тя.
Протестът ще се проведе на 10 декември от 18:00 часа пред зала "22 септември“, пл. "Георги Измирлиев“
Организатори са "Продължаваме Промяната – Демократична България“, граждански организации и хората на Благоевград.
