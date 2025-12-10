Благоевградчани искат оставката на правителството!
Полицейското присъствие е засилено. Към момента протестът протича без напрежение.
Събралото се множество е категоричено, че не приемат опитите за разделение – политическо, етническо, религиозно или партийно.
Причината да излизаме е по-голяма от всеки отделен човек. Призоваваме всички да оставим различията си настрана и да се обединим като общност, защото само заедно можем да защитим бъдещето на страната си. Градът ни е част от общото усилие на десетки български градове - както и Сандански, които едновременно заявяват: Стига толкова! Гражданите ще излязат с категоричния призив: ОСТАВКА на сламеното правителство. ОСТАВКА и политически край на модела "Борисов–Пеевски“, казва по-рано тази седмица координаторът на ПП в област Благоевград Ваня Кромбоа.
