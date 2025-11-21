Близо 115 млн. евро ще бъдат вложени в сателитни комуникации и съвместни проекти между бизнеса и науката
През 2026 г. ще бъде доразвит националният модел за технологичен трансфер. Процесът по изграждането му ще започне в края на 2025 г. с отпускането на средства за създаване на основен хъб за комерсиализиране на научни резултати в София тех парк. През следващата година ще бъдат създадени и регионални офиси, които да подпомагат местните компании за достъп до научни капацитети и иновационни услуги в цялата страна.
По ПНИИДИТ е предвидено и финансиране с малки грантове за микро-, малките и средни предприятия. Те ще могат да получават иновативни услуги, налични като списък в Платформата за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса ( https://s2b.nacid.bg/home ). Системата може да се използва свободно и за намиране на подходящите специалисти, съоръжения за провеждане на високотехнологични научни изследвания, необходими за реализиране на иновационни проекти, или за получаване на специализирана услуга. Мярката ще е продължение на инвестициите през тази година, от които се възползваха над 100 компании в страната.
От следващата година ще започне модернизация на изследователската среда в академичните институции по подхода на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).
Ще стартира и изграждането на национален комуникационен център за сигурни сателитни комуникации и наблюдение на Земята. С него ще се осигури участието на България в програмата GOVSATCOM на ЕС, публичната регулирана услуга (PRS) на "Галилео“ и предстоящата инициатива за защитена свързаност IRIS2. Това ще спомогне за по-доброто управление на кризи, защита на критична инфраструктура (енергийна, транспортна, комуникационна), ускорен и защитен обмен на данни между национални и европейски институции, надеждна синхронизация на телекомуникационни и финансови системи и др.
