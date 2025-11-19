Близо 19 хил. са поисканите разрешителни от началото на годината за наемане на непълнолетни лица
От Агенцията използват повода да напомнят на работещите, в т.ч. и на непълнолетните работници, че преди реално да започнат работа, работодателят трябва да им е връчил екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, копие от вписването на началото на трудовото правоотношение, заверено в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (НАП), както и длъжностна характеристика.
Работодателят няма право да допуска наетия до работното му място, преди да е регистрирал заетостта му в НАП, като в трудовия договор трябва ясно да са посочени условия на труд като трудово възнаграждение, работно време, полагаем отпуск и други. Писмено договорената заплата е от значение за осигурителния доход, върху който се изчисляват обезщетенията в случай на временна неработоспособност, майчинство, безработица, а в дългосрочен план и пенсията.
От началото на годината броят на дадените разрешения от Инспекцията по труда за наемане на непълнолетни лица е 18 735 бр. За същия период през м.г. те са били 16 194 бр.
Инспекторите по труда разясниха правилата за безопасна работа на младежи в 50 учебни заведения в цялата страна. Кампанията се проведе в края на месец октомври 2025 г. В рамките на пет дни служители на ИА "Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) посетиха 39 средни училища, 11 университета и 4 кариерни форума за младежи.
Националната кампания се проведе по повод Европейската седмица за безопасност и здраве при работа. На младежите бяха представени правилата за безопасна работа, чието спазване е гарант за опазване на живота и здравето на работещите. Инспекторите по труда обърнаха внимание и на трудовите права и задължения при започване на първа работа и защо е важно да се полага труд в условията на декларирана заетост.
За ръководството и служителите на ИА "Главна инспекция по труда“ повишаването на осведомеността на младежите за правилата за безопасна работа и за ползите от декларирането на труда са дългосрочни приоритети. Доказателство за това са проведените през годините и други такива информационни кампании.
Директорите на учебните заведения приветстваха кампанията и споделиха желание да се включват и в бъдещи инициативи.
