ЗАРЕЖДАНЕ...
Близо 1900 старинни монети и стрели задържаха на МП "Лесово"
©
Товарната композиция с чужда регистрация пристига на МП "Лесово" на 10.09.2025 г., около 18:30 часа, на входящо трасе в страната. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва стоки от Турция за Германия и е заявил, че няма друго за деклариране. След извършен анализ на риска, превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.
В хода на контролните действия инспекторите откриват под леглото в шофьорската кабина 19 пакета, увити с тиксо и укрити сред лични вещи на водача. Установено е, че пакетите съдържат общо 1764 метални старинни монети и 107 старинни предмети, сред които върхове на стрели, части от накити и от други старинни вещи.
Контрабандните общо 1871 старинни монети и предмети са задържани и ще бъдат предадени за експертиза. Работата по случая продължава. На водача на товарния автомобил е съставен акт по Закона за митниците и е образувано административнонаказателно производство.
Още от категорията
/
Гуцанов: 18 411 родители през миналата година са получавали обезщетение за гледане на дете и в същото време са работили
10:07
След влизането в еврозоната ще получим достъп и до дигиталното евро – ще избираме между кеш, банки и дигитални плащания
08:12
Държавата протегна ръка на гражданските организации – започва съвместна работа и законотворчество
11.09
Анализ: Трета поредна година зрелостниците в 106 училища изкарват под "среден 3" на ДЗИ по БЕЛ – икономистите с решения
11.09
Общопрактикуващ лекар: Няма къде да запишете детето си в момента. Изключително голям е проблемът с новородените
11.09
Как бързо и лесно да проверим здравносигурителния си статус, за да не останем неприятно изненадани в кабинета на лекаря
11.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.