Близо 2,5 млн. са били хоспитализациите през миналата година
Средната обща използваемост на леглата е 60%, а средният престой – 4,6 дни, което показва намаление спрямо данните за предходната година – 61% използваемост и 4,8 дни престой.
Болните, преминали през държавните и общинските многопрофилни болници през миналата година, са били 1 145 913, а през частните лечебни заведения – 961 607. В същото време използваемостта на леглата в държавните и общински болници е 56%, а в частните – 61%. В частите болници престоят е бил по-кратък – 3,8 дни при средно 4,4 в общинските и държавните лечебни заведения за болнична помощ.
Най-дълго са пролежавали пациентите в държавните психиатрични болници – средно 59.3 дни. Използваемостта на леглата там е и най-висока от всички видове лечебни заведения за болнична помощ – 78%, предаде Zdrave.net. Преминалите пациенти през психиатриите са 8 480.
Преминалите пациенти през специализираните болници за активно лечение са 134 750, като те са пролежавали там средно по 4,5 дни. Използваемостта на леглата е 58%.
18 272 души са били лекувани в специализирани болници за продължително лечение и рехабилитация при средна продължителност на престоя 14 дни, а в специализираните болници за рехабилитация – 87 204 души със средна продължителност на престоя 7,1 дни.
Най-висока е била използваемостта на леглата в центровете за кожно-венерически заболявания – 88%, като оттам са минали 1 594 човека със средна продължителност на престоя 5,9 дни.
70 271 души са били хоспитализирани в комплексните онкологични центрове (КОЦ) през миналата година, през 2024 г. те са били 68 388. Средната използваемост на леглата е 54%, при средна продължителност на престоя 3,3 дни. За сравнение през 2024 г. използваемостта на леглата е 56%, а средната продължителност на престоя 3.5 дни
86% е използваемостта на леглата в центровете за психично здраве. Там пациентите са били 13 343, а се престоявали средно по 23,9 дни.
В данните на НЦОЗА не са включени лечебните заведения към други ведомства, а местата за краткотраен престой и тяхната дейност се отчитат отделно от леглата в болнична помощ.
