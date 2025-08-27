ЗАРЕЖДАНЕ...
Близо 2 млн. лв. отпусна правителството на общините за програми в образованието
©
От тях 228 048 лева са по НП "Безопасност на движението по пътищата", които са предназначени за закупуване на материали и съоръжения за обучения в 112 общински детски градини и 120 общински училища.
По НП "Без агресия за сигурна образователна среда“ се отпускат 561 425 лева на 28 общински детски градини и 44 общински училища за създаване на сигурна образователна среда и за повишаване на културата на общуване чрез дискусии, семинари, срещи, работилници, лаборатории на училищно ниво по теми, свързани с превенция на насилието и други инициативи.
234 703 лв. се предоставят за дейности по НП "Заедно за всяко дете“ за подпомагане на екипите за обхват и взаимодействие с родителите за привличане на деца в 97 общински детски градини и училища.
По НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ се предоставят 907 753 лв. за 47 общински институции за развиване на способностите в областта на науките чрез обзавеждане на съвременни кабинети и кътове за занимания по интереси.
Още по темата
/
На извънреден брифинг от Варна: Костадин Костадинов поиска нови избори и разпускане на правителството
26.08
Борисов от Добрич за МВР и ДАНС: Надявам се следващата седмица президентът да каже какво мисли да прави
24.08
Още от категорията
/
Финансовият министър: С 4 млрд. лв. ще бъде увеличен капиталът на Българската банка за развитие
12:28
Икономист: На масата вече има предложения за увеличение на ДДС, на осигуровките, включително на пенсионната вноска
10:51
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.