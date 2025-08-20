ЗАРЕЖДАНЕ...
Близо 300 образователни институции имат нови директори
©
Съгласно правилата в първия етап кандидатите решаваха тест, генериран в деня на изпита и който е единен за цялата страна. На следващия етап всеки един от кандидатите трябваше да представи концепция за развитие на съответната образователна институция. Заедно с нея на самия изпит се решаваха и два конкретни казуса пред комисията за избор.
Общо подадените заявления за обявените конкурси бяха 765 (някои кандидатстваха за повече от една позиция). За 82 от обявените институции нямаше подадени заявления и процедурите бяха прекратени, а за други 80 не бе избран кандидат. Всички те ще се ръководят от временно изпълняващи длъжността до следващ конкурс.
С нови директори започват учебната година 251 училища. Избрани са и титуляри на 17 центъра за специална образователна подкрепа, 8 центъра за подкрепа на личностно развитие, три регионални центъра за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, както и на Държавния логопедичен център.
Още от категорията
/
Правителството ще подкрепи ген. Тонев за шеф на НСО, но още чака отговор от президента за ДАНС, главен секретар на МВР и посланици
11:07
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.