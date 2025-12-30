Близо 40 т недекларирани зеленчуци на митница "Капитан Андреево"
При първия случай на 19 декември 2025 г. на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя пред митническите служители документи, за превозваната стока – мандарини и нарове, от Турция за Украйна. След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка.
В хода на контролните действия в товарното помещение освен декларираната стока са установени 18 палета с недекларирани зеленчуци - домати, чери домати, краставици и чушки. Общото количество на недекларираните зеленчуци е 13 140,30 кг бруто тегло, а нето – 12 183,60 кг.
Няколко дни след това на 22 декември 2025 г. при проверка на други два товарни автомобила, отново превозващи по документи мандарини и нар от Турция за Украйна, са открити палети с касетки недекларирани зеленчуци. Установени са домати, чери домати, корнишони, чушки и тиквички с общо бруто тегло 29 651 кг, а нето – 27 706 кг.
На водачите на товарните автомобили – трима турски граждани, са съставени актове по Закона за митниците.
