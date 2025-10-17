ЗАРЕЖДАНЕ...
Близо 43% от младите у нас прекъсват образованието и започват работа – причините са от финанси до качество на системата
© Фокус
Националният статистически институт публикува данни от включения към Наблюдението на работната сила през 2024 г. модул "Младите хора на пазара на труда“, обхващащ лицата на възраст от 15 до 34 навършени години включително. Проучването е съфинансирано от Европейската комисия.
От анкетираните по модула заети лица на възраст 15 - 34 навършени години с придобита специалност при завършване на най-високата степен на образование, 58.5% посочват голямо или много голямо съответствие на специалността с характера/естеството на основната им работа.
Още от категорията
/
Караджов: Километричните опашки, причинени от ремонта на Дунав мост, показаха колко уязвима е транспортната ни свързаност със съседите
14:39
Омбудсманът подкрепя повишаването на възрастовата граница за наказателноправна защита на децата от 14 на 16 години
11:46
Светлана Василева, музеен педагог в РЕМ-Пловдив: Любими остават на децата "Приключения с Аргир"
16.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.