Близо 740 кг марихуана за милиони е задържана на "Капитан Андреево"
От съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Хасково, Агенция "Митници“, ГДБОП и ГД "Гранична полиция“, стана ясно, че има един задържан турски гражданин, арестуван при опит за напускане на страната в посока Република Турция с контрабандната стока.
Марихуаната е била опакована в 656 пакета и добавена в 20 кашона, които са били укрити в управлявания от турския гражданин товарен автомобил с прикачен влекач и полуремарке.
Високорисковото наркотично вещество е открито при съвместна операция на 11 и 12 септември 2025 г. от няколко служби, работещи на границата на страната. Според документите, мъжът е превозвал производствена машина, натоварена в Германия.
49-годишният гражданин е привлечен като обвиняем от Окръжна прокуратура – Хасково.


