За втори ден работата на парламента се блокира заради липсва на кворум. Председателят на Народното събрание закри заседанието и насрочи ново за утре, в 9:00 часа.

Регистрираха се едва 71 депутати, като от управляващото мнозинство само 9 депутати се регистрираха. 

Народните представители от "Възраждане" присъстваха в пленарна зала, но нито един не се регистрира. 

Причината да няма кворум втори ден е изказване на председателят на ГЕРБ Бойко Борисов във вторник, на което той заяви, че партията му няма да осигурява кворум. Последваха го коалиционните му партньори, както и ''ДПС-Ново Начало".