Автомагистрала "Стума" е блокирана от километрично задръстване,"Последните 4 км преди Симитли в посока Гърция са блокирани. Пълно е с тирове, камиони, коли", споделиха още за медията ни.Припомняме, че в същата посока има километрично задръстване преди и в Кресненското дефиле.Подробностите за него чететеОт "Фокус" апелираме да шофирате внимателно!