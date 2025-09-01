Сподели close
Автомагистрала "Стума" е блокирана от километрично задръстване, съобщи репортер на "Фокус"

"Последните 4 км преди Симитли в посока Гърция са блокирани. Пълно е с тирове, камиони, коли", споделиха още за медията ни. 

Припомняме, че в същата посока има километрично задръстване преди и в Кресненското дефиле. 

Подробностите за него четете ТУК

От "Фокус" апелираме да шофирате внимателно! 