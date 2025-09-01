ЗАРЕЖДАНЕ...
Блокаж на автомагистрала "Струма" в посока Гърция
© Фокус
"Последните 4 км преди Симитли в посока Гърция са блокирани. Пълно е с тирове, камиони, коли", споделиха още за медията ни.
Припомняме, че в същата посока има километрично задръстване преди и в Кресненското дефиле.
Подробностите за него четете ТУК.
От "Фокус" апелираме да шофирате внимателно!
