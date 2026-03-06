Заради ситуацията в Близкия изток наши сънародници не могат да се приберат от Малдивите. Екзотичната дестинация не попада в зоната на конфликт. От външното министерство посочват, че те не могат да се погрижат за евакуацията от такива места за екзотични почивки. Оттам призоваха българите, които се намират на Малдивите, да търсят информация от своите туроператори и да се свързват с най-близките консулски служби."Трябваше да се приберем на 1 март в България. Полетите няколко пъти се отменяха до нашата страна. Следващият билет, който беше заверен, беше за 6 март. Той отпадна за днес. Презавериха го за 10 март, но в късните часове - и той отпадна. Следващата евентуална дата е 12 март, но не се знае. "Всички полети, които са от flydubai се канселират“, коментира пред bTV Константин Димчев, част от група българи, търсещи помощ за прибиране в България от Малдивите.Българите на Малдивите сами си плащат престоя и се опитват сами да си организират прибиране в страната с чартерен полет.Около 130 човека е групата в островната държава, но постоянно расте, защото хора от Шри Ланка и Бали се присъединяват. "Те не успяват по никакъв начин да напуснат островите", обясни Теодора Димчева."Човекът, който помага най-много на групата тук, на цялата група от българи, това е Георги Чочев, който е от Пловдив и вицепрезидент на тенис асоциацията в България. Той е човекът, който помага с всички видовe контакти, с авиокомпанията. Денонощно е на телефона - и с всички нас“, посочи Константин.Двамата с Теодора са се регистрирали на страницата на Министерството на външните работи. Оттам получават имейл да потърсят италианското посолство за съдействие - в Шри Ланка, за евакуация."Оттам никой не отговаря. Получава се един такъв блокаж. Просто няма билети за полетите. Постоянно се канселират дори ребукнатите полети“, посочи Теодора.Най-ранната дата, на която очакват да се приберат, е 12 март.