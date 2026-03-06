Блокирани на Малдивите българи: Групата непрекъснато расте, няма билети за полетите
© bTV
"Трябваше да се приберем на 1 март в България. Полетите няколко пъти се отменяха до нашата страна. Следващият билет, който беше заверен, беше за 6 март. Той отпадна за днес. Презавериха го за 10 март, но в късните часове - и той отпадна. Следващата евентуална дата е 12 март, но не се знае. "Всички полети, които са от flydubai се канселират“, коментира пред bTV Константин Димчев, част от група българи, търсещи помощ за прибиране в България от Малдивите.
Българите на Малдивите сами си плащат престоя и се опитват сами да си организират прибиране в страната с чартерен полет.
Около 130 човека е групата в островната държава, но постоянно расте, защото хора от Шри Ланка и Бали се присъединяват. "Те не успяват по никакъв начин да напуснат островите", обясни Теодора Димчева.
"Човекът, който помага най-много на групата тук, на цялата група от българи, това е Георги Чочев, който е от Пловдив и вицепрезидент на тенис асоциацията в България. Той е човекът, който помага с всички видовe контакти, с авиокомпанията. Денонощно е на телефона - и с всички нас“, посочи Константин.
Двамата с Теодора са се регистрирали на страницата на Министерството на външните работи. Оттам получават имейл да потърсят италианското посолство за съдействие - в Шри Ланка, за евакуация.
"Оттам никой не отговаря. Получава се един такъв блокаж. Просто няма билети за полетите. Постоянно се канселират дори ребукнатите полети“, посочи Теодора.
Най-ранната дата, на която очакват да се приберат, е 12 март.
Още по темата
/
КЗК за пазара на горива: Когато започнат да растат цените, започва задържане на суровината в базите и се създава изкуствен недостиг
11:07
Българската асоциация на туристическите агенции: В институциите има хаос, очевидно не са подготвени за ситуацията в Близкия изток
10:58
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
05.03
Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
05.03
"При извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата": Костадинов с остра критика към действията на правителството
05.03
Експерт: От първата оценка, която даде Съветът по сигурността при служебния премиер, личат много сериозни дефекти
05.03
Още от категорията
/
Омбудсманът отново иска отговор: Какво става с новата методика за изчисление на сградната инсталация?
10:38
Министър Трайков: Очакваме шести блок на АЕЦ "Козлодуй" да заработи на пълен капацитет до 14 дни
05.03
Промени в закона: Хората ще могат лесно да прекратяват договори за кредит, застраховка или допълнително пенсионно осигуряване
05.03
България участва и в третата фаза на eвропейската инициатива за проследяване на завършилите висшисти
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.