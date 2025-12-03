Бобоков: Това е голяма лъжа!
Това каза бизнесменът Атанас Бобоков пред bTV, след като синът му се оказа сред задържаните като провокатори в понеделник вечерта.
Вчера стана ясно, че синът на Атанас Бобоков е сред 70-те задържани за погромите на протеста.
Атанас Бобоков уточни, че само адвокатът е говорил със сина му. "Всички са смятали, че няма никакви доказателства, а всички ще бъдат освободени от Районното полицейско управление. До обяд няма свидетели, а при вашия анонс, че ще участваме в сутрешния блок, се появяват двама свидетели, но не говорят за контейнер", сподели той.
Бобоков бе категоричен, че синът му не е палил кофи. "Като си представя колко е гнуслив синът ми, не мога да си представя как ще бръкне той в кофата за боклук да разкъса торби и да вади бутилки!?", каза той.
"Аз тука не виждам голяма драма, просто съдът няма доказателства, които да го изкарат виновен", добави бизнесменът. Бобоков каза още, че момчето не е част от локали, а е възпитан да уважава полицията и чистачите по улиците. "Синът ми вече е 72 часа в ареста и трябва да му се гледа мярката за неотклонение. Няма извършено престъпление, просто е заложник", продължи той. Но се пошегува, че сега, като няма казарма, арестите са на мода и момчето ще издържи.
"Полицията е отказала да му направи проверката на ръце за наличие на запалими течности или следи от такива", твърди Бобоков. "Министърът, като са му докладвали за някой си Бобоков, са му потекли лигите. Как какъв е проблема с нас - братя Бобокови. Все едно ние организираме протестите."
И Атанас, и Пламен Бобокови бяха категорични, че нямат общо с организацията на протестите, нито пък плащат за тях.
Пламен Бобоков обясни, че семейството му мирно е участвало, той самият имал отдавна планирано пътуване, но на следващия протест непременно ще отиде.
Той определи изготвения бюджет като пир преди чума. Отрече да има каквито и да било контакти с Пламен Узунов или други хора от президентството.
"Нямам комуникация с президента или с други хора от президентството. Много ги е страх от президента и от негова партия", добави Пламен Бобоков. И той, и брат му Атанас Бобоков се надяват да има президентска партия през 2026 година, когато изтича мандата на държавния глава. И обясниха, че камо да вдигне юмрука си президентът, хората ще го последват.
Семейство Бобокови биха подкрепили партия на Румен Радев. "Дошъл е един преломен момент на битка с доброто и злото. Доброто трябва да се обедини и няма никакво значение кой е ляв, десен, кой е руфосил и кой е русофоб. Най-важното нещо е да се унищожи мафията. Трябва Бойко Борисов и Делян Пеевски да изчезнат от политическата сцена. Най-важното е да бъде свалена мафията, тази хидра, която е заразно зло. Трябва да се обединим и да го изметем", категоричен бе Пламен Бобоков.
Уточни, че самият той е почетен консул на Украйна и обича тази държава, но би преглътнал дори това, ако русофили и русофоби се обединят - първо трябвало да си подредим къщата, после изва геополитиката. Затова призовава "добрите хора да се обединят и да победят мафията, независимо с кого - дали с Асен Василев, с Кирил Петков, с Костадин Костадинов" или с президента.
