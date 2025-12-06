Богомил Манчев: Цените на тока няма да паднат, ако се направи нова АЕЦ
©
Той коментира един от договорите за двата блока на централата, които бяха подписани, и посочи, че те трябва да бъдат изградени през 2035-2038 година.
"Предизвикателни са сроковете, би трябвало да се справим", каза още Манчев пред Bulgaria ON AIR.
На въпрос как се очаква да се променят цените на електроенергията след завършването на новите блокове, той отговори: "Цените са борсови. Тази мантра, която се говори, че като направим нова атомна централа и цените ще станат много ниски, не е вярна. Работим в свободен пазар и имаме борса.
"Голямото количество енергия ще позволява на България да направи достатъчно дейта центрове, защото и ние трябва да се модернизираме и да вървим към новите технологии. И да развием още достатъчно много количество слънце и вятър - става дума за хиляди мегавати още да бъдат инсталирани. И не на последно място - да направим максимално чист транспорта. Защото един от най-големите замърсители след централите е транспортът и той може да бъде електрифициран или горивото му да бъде заместено с водород", посочи още специалистът.
Той се обяви срещу идеята за създаване на дейта център до АЕЦ "Козлодуй", който да използва от енергията на централата.
"Защото това ни крепи държавата. Ти като вземеш това парче, намаляваш базовата енергия на държавата. Дейта центърът работи 8760 часа, той иска в това време да има непрекъсваема електроенергия. Ние трябва да направим допълнителна базова енергия, която да дадем на този център", разясни Манчев.
Още по темата
/
Проф. Георги Касчиев: Поради близостта на казусите в Унгария и в България, трябва да се наблюдават действията на Комисията по отношение на проекта за АЕЦ "Пакш-2"
15.09
Борисов: Вярвам, че Франция и България могат да бъдат силни партньори в енергийната трансформация на Европа
09.07
Атанас Зафиров: Нямаме окончателно инвестиционно предложение за 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй"
04.07
От "Възраждане" сигнализират за сериозни нарушения при обществена поръчка на АЕЦ "Козлодуй": Това са над 12 милиона лева надценка
02.07
Жечо Станков: Амбицията на Министерството на енергетиката е седми блок на АЕЦ "Козлодуй" да бъде пуснат в експлоатация през 2035 г.
20.06
Още от категорията
/
Любомир Каримански, БНБ: Производителността би трябвало да е нивото на растежа на възнагражденията в обществения сектор, а не е
20:11
Божанов: Ако имат малко останал политически инстинкт, би трябвало всички вкупом да напуснат потъващия кораб
20:11
Президентът на КНСБ: Разходите за заплати нарастват с около 1 милиард евро спрямо миналата година
18:04
Европейският съд назначи съдебен състав по българските жалби за вкарването на България в еврозоната
17:45
Костадинов: Като народ, преживял два геноцида, трябва да сме изключително чувствителни по този въпрос
17:10
Желязков: С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас
17:07
Любен Дилов: Политическата логика изисква да дадем това, което хората искат – оставка. Но държавната логика казва друго
11:45
Министър Мундров: Само чрез споделяне и активна комуникация можем да преборим киберзаплахите и да изградим устойчива цифрова Европа
11:43
Атанасов: В този бюджет, който нощес са го внесли – няма нищо ново, освен че най-сетне се сетиха, че не трябва да вдигат данъците
10:25
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.