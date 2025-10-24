ВиК секторът се управлява лошо на всички нива. Това каза изпълнителният директор на Българската национална асоциация "Активни потребители“ Богомил Николов внаЕдна от основните цели на КЕВР от десетилетия е намаляване загубите на вода по водопреносната мрежата, отбеляза той. "Години наред слушахме обещания как финансирането на сектора ще бъде съобразено с тази нужда, при определянето на цената ще се поставят условия за плавно намаляване на процентите на загуби и към днешна дата се оказва, че тъпчем на едно място. Постоянно излизат данни как загубите са над 80, а някъде гонят и 90%“, посочи Николов.Лошото управление на сектора трябва да се компенсира чрез по-висока цена на ВиК услугата, заяви той. "И понеже не могат да кажат на хората "Сега ще ви увеличим цената с 5, 10, 20, 50%“, измислиха тази уловка за такса "Водомер“, с която се цели реално да се финансира това, което е изтекло през спуканите тръби, които в продължение на 20 години не ремонтират. Не мога да разбера защо бяха всички тези обещания, планове, стратегии за намаляване на загубите, след като накрая пак ще трябва да опрем до това да плащаме повече, защото не можем да покрием разходите на сектора. Това се нарича лошо управление и лошото управление си има имена.“Част от общинските дружества са в добро състояние, но други на са ръба на оцеляването, отбеляза Николов. Окрупняването на ВиК дружествата на ниво области има своите предимства, но и недостатъци, предупреди той. "Когато всички тези по-малки дружества се обединят в едно бъдещо областно дружество, то вече ще има една цена за цялата област. Тази реформа ще доведе до уеднаквяване на цените, което някои хора ще разберат чак когато получат първите си фактури. Всъщност те ще субсидират цената на областния си център или съседната община, където водата е по-скъпа. А дружествата, които до момента си били управлявани лошо, ще бъдат покрити“, обясни изпълнителният директор на Българската национална асоциация "Активни потребители“.