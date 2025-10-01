Бойко Борисов, попитан дали трябва да се сложат боди камери на служителите след случая с Роби Уилямс.
По думите му една част от дейността ще си отиде в КАТ, другата - ТОЛ системата може да я прави безпроблемно.
"Претоварването на колите - ТОЛ системата, превишена скорост - ТОЛ системата. И накрая на ТОЛ системата трябва да има един катаджия, който да ги отведе да си платят глобите. Елементарно е", допълни Борисов.
На въпрос има ли риск от вдигане на данъците и минаване на дефицит от 3%, той отговори, че има още време до вкарването на първия бюджет в евро в парламента и изрази надежда приходните агенции да се справят.
Борисов е категориче, че има две теми, по които правителството трябва да се справи – водата и цените. "Всичко останало са празнодумства", каза още той.
Sion
преди 1 ч. и 36 мин.
Жалко ! Сега кой ще помага на камионите с техника.
Потребител 1
преди 1 ч. и 41 мин.
Чудесно, всички познаваме КАТ-аджийте като изключително морални и неподкупни. Страхотна идея!
