Делян Пеевски, нито Асен Василев и Кирил Петков няма да вземат рафинерията "Лукойл". След три години никакви плащания, един провален ПВУ, вървим и в началото на следващата година ще минем към четвърто и пето плащане по ПВУ. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента по отношение на приетия закон за търговски особен управител на рафинерията, предаде репортер на "Фокус".
Очаквайте подробности!
Бойко Борисов: Делян Пеевски няма да вземе рафинерията "Лукойл"!
©
Още от категорията
/
Румен Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ
08:24
Засяга България: Европейският съд със становище за автоматичното индексиране на минималната заплата
08:23
Съюзът за стопанска инициатива за Бюджет 2026: Мерките, заложени за повишаването на приходите са вредни
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Илиян Василев: Ако "Лукойл" има проблеми, то това не е заради дей...
22:51 / 11.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.