Нито Делян Пеевски, нито Асен Василев и Кирил Петков няма да вземат рафинерията "Лукойл". След три години никакви плащания, един провален ПВУ, вървим и в началото на следващата година ще минем към четвърто и пето плащане по ПВУ. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента по отношение на приетия закон за търговски особен управител на рафинерията, предаде репортер на "Фокус".

Очаквайте подробности!