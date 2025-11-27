Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен. Още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли. Държавата застава зад всеки български гражданин. Това написа лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов.

По думите му около това са се обединили на среща в Централата на ГЕРБ с министъра на финансите Теменужка Петкова, вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, председателя на комисията по бюджет и финанси Делян Добрев, бившия финансов министър Владислав Горанов, както и работодателите от КРИБ и БСК, представени от Кирил Домусчиев и Добри Митрев.

"Присъстваха и двата национални синдиката КТ "Подкрепа" и КНСБ, представени от Димитър Манолов и Любослав Костов. Работните групи и НСТС също ще бъдат възстановени. В обсъжданията по Бюджет 2026 ще участват представители на четирите партии, които подкрепят правителството", допълни той.