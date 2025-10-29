ЗАРЕЖДАНЕ...
Бойко Борисов: Днес подписваме коалиционно споразумение за ротацията!
©
Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на подадената оставка от председателския пост на Наталия Киселова тази сутрин, предаде репортер на "Фокус".
"Тя бе избрана, когато още не можеше да заработи парламентът. Сега си залегна ротацията в споразумението на 10 месеца трите партии ", заяви Борисов.
Борисов каза, че няма напрежение между БСП и ГЕРБ по тази тема.
Лидерът на ГЕРБ обяви, че казусът с ВСС, чийто мандат е изтекъл отдавна, ще бъде решен "в най-скоро време".
"Ще коментирам президента Румен Радев, само ако е казал откъде да вземем днес 1,50 млн. лв. за Боташ", заяви още Борисов.
Още по темата
/
Атанас Зафиров: Утре ще уточним през какъв период ще се извършва ротацията на председателя на НС
28.10
Автопаркът на народните избраници – половината са декларирали автомобили, мотоциклети, лодки и ремаркета - с обща стойност 2,79 млн. лв.
28.10
Зафиров: Кой ще ръководи НС е наистина един технически въпрос. За нас по-важен е бюджетът и стабилността на държавата
27.10
Харизанов: Борисов си върна това, в което е най-добър от 25 години насам – да е център на вниманието
27.10
Габриел Вълков: Ротацията не е унижение за БСП. Не сме се пазарили за министерски кресла или заместници
27.10
Още от категорията
/
Николай Денков: Ако не е почнала работа по санкциите срещу "Лукойл", гориво на 1 януари няма да има!
11:31
Асен Василев за бюджетите на НЗОК и НОИ: Няма една стотинка за младите лекари, бръкнаха и в джоба на хората на минимална заплата!
10:41
Радев: Откриването на пряка въздушна линия между България и Саудитска Арабия ще създаде нова среда за бизнеса
08:58
Президентът Радев: Следва да се води активна комуникация за проекти, които да придвижат инвестиционното сътрудничество със Саудитска Арабия
28.10
Министър Станков и комисарят по енергетика Дан Йоргенсен инспектираха дейността по лот 3 "Рупча - Ветрино"
28.10
Радев: Приоритет е изграждането на съвременни отбранителни способности, именно затова проведох среща с изпълнителния директор на "Райнметал" през февруари
28.10
Бойко Борисов: Имаме 3% заложено. Кое е по-важно – еврозоната на 1 януари или отново да си говорим кой на кого е дал пари?
28.10
Зам.-министърт на транспорта: България работи с Румъния и Гърция по общи проекти, които предложи за европейско финансиране
28.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.