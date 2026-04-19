"Благодаря за всеки глас за ГЕРБ. Поздравявам първия!" Тoва написа лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в социалните мрежи, след като излязоха резултатите от екзитполовете.
"Равносметката е ясна за нас и я направихме още с оставката на кабинета “Желязков". Без коалиции и без безпринципни сглобки! Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго. Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява", заяви той.
"ГЕРБ може и в управление, и в опозиция. И в политиката, както и в живота, трябва търпение", заключи Борисов.
ФОКУС припомня, че за момента коалицията на Румен Радев "Прогресивна България" получава 109 депутатски места.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.