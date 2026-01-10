Бойко Борисов в социалните мрежи.
Лидерът на ГЕРБ се похвали с приемането на България в Шенген.
"Днес човек може да тръгне от Монтана и да стигне до Лисабон без да спира по граници, без проверки, без чакане. С една лична карта. С една валута - еврото. Преди години звучеше като далечна мечта, днес е нормалност за младите, за бизнеса, за хората, които пътуват и работят", написа той.
Борисов отбеляза, че това не е даденост.
"Това е резултат от избори, които България направи и от път, по който вървяхме с много усилия. Когато създавахме ГЕРБ, точно това искахме - България да е част от силна Европа, а не в периферията. Всичко, което постигнахме през 2025 г., е резултат от дългогодишната работа на нашите структури и от доверието, което хората ни гласуваха през годините".
Бойко Борисов: ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори!
kukuvica
преди 8 мин.
Няма да си ти Тикво, мястото ти е в затвора!
