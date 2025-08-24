Експремиерът на Република Българиябе част от събитието в Добрич, на което бе направена първа копка на осветлението на местния стадион.Там мачовете си играе новака в родния футболен елит Добруджа."Благодаря на Гонзо, не беше нужно да го убеждавам, че футболът се играе за феновете. Когато един град, с толкова усилия, е влязъл в А група, хората заслужават домакинските мачове да се играят на собствения стадион. С дружни усилия, с колегите от другите партии в правителството, за спортна инфраструктура се дадоха много пари", заяви Борисов.Днес Добруджа приема Ботев (Враца) в двубой от 6-ия кръг в Първа лига.Двубоят е от 17:45 часа и е исторически за феновете на тима от Добрич, които чакат мач на любимците си в родния футболен елит на стадион "Дружба“ от 22 години насам.Предходните домакинства на тима в Първа лига се играеха на стадион "Спартак" във Варна, защото този в Добрич бе без лиценз.